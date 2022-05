Advertising

sportface2016 : #Immobile: 'Sono un po' acciaccato. Scudetto? #Milan avvantaggiato' - TV7Benevento : Calcio: Immobile, 'sono un po' acciaccato ma stringo i denti per le ultime due partite' - - infoitsport : Immobile carica la Lazio: “Sono acciaccato ma stringerò i denti” - CalcioPillole : #Immobile carica la #Lazio: 'Sono acciaccato ma stringerò i denti' - infoitsport : Immobile: “Sono un po’ acciaccato, ma mancano due partite quindi stringiamo i denti” -

... in modo da preservare la proprietà dell'da nuove intrusioni. La nipote: perso i ricordi di una vita 'Cistati strappati i ricordi di una vita, come le foto della mamma e del padre di ...Sarri fa i conti con gli acciacchi di Pedro e, ma intanto inizia a preparare la sfida di lunedì sera contro la Juventus. I due attaccantialle prese con i rispettivi problemi al ...L'attaccante della Lazio ha parlato dal Foro Italico, dove il calciatore di origini partenopee si era recato per seguire l'amico Fabio Fognini. Ciro Immobile ha rilasciato alcune dichiarazioni ai ...Roma, 11 mag. - "Come sto Un po' acciaccato, ma mancano due partite quindi stringiamo i denti". Ospite d'onore agli Internazionali d'Italia di tennis in corso ...