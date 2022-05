Il procuratore Marcelo Pecci ucciso in Colombia. Indagava sulla 'ndrangheta (Di mercoledì 11 maggio 2022) Il procuratore del Paraguay, Marcelo Pecci, specializzato nella lotta al narcotraffico, è stato assassinato ieri in Colombia da killer sbarcati su una moto d’acqua sulla spiaggia paradisiaca di un’isola... Leggi su feedpress.me (Di mercoledì 11 maggio 2022) Ildel Paraguay,, specializzato nella lotta al narcotraffico, è stato assassinato ieri inda killer sbarcati su una moto d’acquaspiaggia paradisiaca di un’isola...

