I Friedkin vogliono far uscire la Roma dalla Borsa: via all'Opa sul 13, 2% delle azioni (Di mercoledì 11 maggio 2022) L'obiettivo di far uscire la Roma dalla Borsa voluto dai Friedkin continua. Con un comunicato, apparso in serata, il club giallorosso fa sapere che 'Romulus and Remus Investments, socio di controllo ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 11 maggio 2022) L'obiettivo di farlavoluto daicontinua. Con un comunicato, apparso in serata, il club giallorosso fa sapere che 'Romulus and Remus Investments, socio di controllo ...

Advertising

sportli26181512 : I Friedkin vogliono far uscire la Roma dalla Borsa: via all'Opa sul 13, 2% delle azioni: I Friedkin vogliono far us… - Gazzetta_it : I Friedkin vogliono far uscire la Roma dalla Borsa: via all'Opa sul 13, 2% delle azioni #Roma - prohaska83 : @Shakennotstirr5 @Fabius40884986 @jerryscottismo Il 13,2% delle azioni della Roma sono ancora sul mercato. I Friedk… - siamo_la_Roma : ??La #Roma annuncia un'#OPA volontaria (COMUNICATO) ?? I #Friedkin vogliono il delisting ?? Ecco l'annuncio del club… - GianlucaFiori70 : @jerryscottismo @DFDYR98 Vedi..io credo che ad oggi l'unico errore dei Friedkin è stato non parlare in una conferen… -