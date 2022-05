Advertising

Italpress : Honda HR-V, piacere di guida con l’ibrido di nuova generazione -

La Provincia di Cremona

ROMA -HR - V, nella prova in versione Advance, dimostra tutte le sue qualità ponendosi ai vertici del competitivo segmento dei B - SUV compatti. L'auto esalta ile il comfort di guida grazie ...... mantenendo così un forte legame con la tradizione sportiva e la ricerca deldi guida che sono parti integranti del DNA del brand. 'ha sempre la passione di offrire divertimento ai ... Honda HR-V, piacere di guida con l'ibrido di nuova generazione ROMA (ITALPRESS) - Honda HR-V, nella prova in versione Advance, dimostra tutte le sue qualità ponendosi ai vertici del competitivo segmento dei ...Efficiente il sistema di climatizzazione con due diverse modalitÃÂ di diffusione, oltre alla possibilitÃÂ di impostare la temperatura in modo differenziato per guidatore e passeggero, mentre i pas ...