Gomorra | Danielino | quello vero | arrestato per traffico di droga | Quando il lieto fine non c’è

(Di mercoledì 11 maggio 2022) Si chiama Vincenzo Sacchettino e nella fiction interpretava. Un ragazzo finito male sullo schermo e purtroppo anche nella vita. Si chiama Vincenzo Sacchettino e la sua è una di quelle storie di riscatto che sembrano favole. O almeno avrebbe dovuto e potuto esserla, se la realtà non fosse stata più forte del sogno.e Ciro di Marzio inWeb SourceLa famiglia di Vincenzo Sacchettino è una di quelle cheha raccontato a tutto il mondo. Una famiglia condannata al degrado, che sopravvive in una realtà terribile e insanguinata, e che purtroppo ne fa parte a pieno titolo. Il riscatto che non c’è stato Da quella realtà Vincenzo aveva cercato disperatamente di affrancarsi. Scelto dalla produzione diper interpretare un ragazzo di strada, aveva scelto il ruolo di attore ...

Tra questi " si legge sul Corriere della Sera - anche Vincenzo Sacchettino , 24 anni, volto noto per aver recitato nella fortunata serienella quale interpretava, il ragazzino che ...... Pasquale e Raffaele Sacchettino, oltre a "" . Non si tratta del primo arresto per ... Recitò in, fermato e arrestato: aveva una pistola in autoIl 24enne Vincenzo Schettino è l’ultimo nome nella lunga lista di interpreti comparsi sul set della serie e del film tratti dall’opera di ...La banda avrebbe gestito un traffico di sostanze stupefacenti tra Giugliano, Parete, Lusciano e Trentola Ducenta: sette le persone finite nella rete dei carabinieri. Tra questi – si legge sul Corriere ...