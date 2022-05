Gengive a rischio parodontite | chi è più in pericolo e come scoprirlo

Leggi su dilei

(Di mercoledì 11 maggio 2022) Un leggero sanguinamento. La gengiva che si ritrae. Il dente che sembra non stare solido al suo posto. Sono tanti i segni della. E l’igiene orale, assieme ai controlli regolari, è un punto chiave per tenere la bocca in salute. Sulla salute delle, si sa, “pesa” molto la predisposizione individuale che rende più suscettibili all’azione dei batteri della placca dentale, che favoriscono il distacco del le radici dei denti dall’osso mascellare. La predisposizione è in parte genetica, in parte legata a fattori ambientali modificabili quali il fumo, in parte a malattie di salute generaliad esempio il diabete. Per chi soffre di diabete i rischi sono ancora maggiori visto lo stretto rapporto che esiste tra le due condizioni. Alla base del legame tra diabete ec’è anche il microbiota orale, ...