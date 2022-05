Fabian Ruiz incontro per il rinnovo: l’offerta di De Laurentiis, cifre e durata (Di mercoledì 11 maggio 2022) Il Napoli vuole il rinnovo di Fabian Ruiz, Aurelio De Laurentiis incontra il giocatore, l’obiettivo è quello di blindare lo spagnolo col contratto in scadenza nel 2023. Certi ‘errori’ non si possono commettere troppe volte. Ed il Napoli di De Laurentiis ha già depauperato un patrimonio potenziale. Maksimovic, Hysaj, Ghoulam e Insigne tutti sono andati o andranno via a parametro zero. Ecco con Fabian Ruiz si ci vuole cautelare, perché un talento di questa portata a soli 26 anni non è facile trovarlo in giro. Ed allora le voci che provengono dalla Spagna fanno gola, a Fabian Ruiz ma anche al Napoli, che proprio deve perdere quel talento, vuole guadagnarci e non poco. Il giocatore è stato pagato 30 milioni di euro dal club campano, ... Leggi su napolipiu (Di mercoledì 11 maggio 2022) Il Napoli vuole ildi, Aurelio Deincontra il giocatore, l’obiettivo è quello di blindare lo spagnolo col contratto in scadenza nel 2023. Certi ‘errori’ non si possono commettere troppe volte. Ed il Napoli di Deha già depauperato un patrimonio potenziale. Maksimovic, Hysaj, Ghoulam e Insigne tutti sono andati o andranno via a parametro zero. Ecco consi ci vuole cautelare, perché un talento di questa portata a soli 26 anni non è facile trovarlo in giro. Ed allora le voci che provengono dalla Spagna fanno gola, ama anche al Napoli, che proprio deve perdere quel talento, vuole guadagnarci e non poco. Il giocatore è stato pagato 30 milioni di euro dal club campano, ...

Advertising

napolipiucom : Fabian Ruiz incontro per il rinnovo: l'offerta di De Laurentiis, cifre e durata #AurelioDeLaurentiis #CalcioNapoli… - JaunNews : Il Mattino: “Napoli, Real against Fabian Ruiz” - petrazzuolo : RT @napolimagazine: RASSEGNA - CdS: 'Senza rete', Tuttosport: 'Lippi: 'La Juve non ha mai paura!', Il Mattino: 'Il Real all'assalto di Fabi… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: RASSEGNA - CdS: 'Senza rete', Tuttosport: 'Lippi: 'La Juve non ha mai paura!', Il Mattino: 'Il Real all'assalto di Fabi… - juve_magazine : RASSEGNA - CdS: 'Senza rete', Tuttosport: 'Lippi: 'La Juve non ha mai paura!', Il Mattino: 'Il Real Madrid all'assa… -