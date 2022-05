Draghi a Washington: “La Russia non è Golia ma per riaprire il tavolo bisogna capire che pace si vuole”. E sul gas: “Serve un tetto al prezzo” (Di mercoledì 11 maggio 2022) Il presidente del Consiglio è negli States per incontrare Biden: è il primo viaggio negli Usa dall’inizio del suo mandato Leggi su lastampa (Di mercoledì 11 maggio 2022) Il presidente del Consiglio è negli States per incontrare Biden: è il primo viaggio negli Usa dall’inizio del suo mandato

Advertising

Palazzo_Chigi : Draghi a Washington: Occorre cominciare a chiedersi come si costruisce la #pace. Il percorso negoziale è molto diff… - Palazzo_Chigi : Prima giornata della visita negli ???? del Presidente Draghi. Oggi a Washington l’incontro con @POTUS Biden alla Casa… - Palazzo_Chigi : Draghi a Washington: A chi diceva che l'Italia doveva avere un ruolo, ho risposto: non bisogna cercare un ruolo, ma… - OresteSabatino : RT @Palazzo_Chigi: Draghi a Washington: Occorre cominciare a chiedersi come si costruisce la #pace. Il percorso negoziale è molto difficile… - zenogobetti : RT @Palazzo_Chigi: Draghi a Washington: Occorre cominciare a chiedersi come si costruisce la #pace. Il percorso negoziale è molto difficile… -