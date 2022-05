Demare vince a Messina, Lopez resta in rosa al Giro (Di mercoledì 11 maggio 2022) Messina (ITALPRESS) – Arnaud Demare vince la quinta tappa del Giro d'Italia 2022, la Catania-Messina di 174 chilometri. Il francese della Groupama-FDJ si impone in volata davanti al colombiano Fernando Gaviria (UAE Team Emirates) e all'azzurro Giacomo Nizzolo (Israel-Premier Tech Pro Cycling). In top-10 anche gli italiani Alberto Dainese, settimo, e Simone Consonni, decimo. Lo spagnolo Juan Pedro Lopez Perez (Trek-Segafredo) mantiene la maglia rosa di leader della classifica generale. Domani appuntamento con la settima frazione, la Palmi-Scalea (Riviera dei Cedri) di 192 chilometri.– foto Image –(ITALPRESS). Leggi su iltempo (Di mercoledì 11 maggio 2022)(ITALPRESS) – Arnaudla quinta tappa deld'Italia 2022, la Catania-di 174 chilometri. Il francese della Groupama-FDJ si impone in volata davanti al colombiano Fernando Gaviria (UAE Team Emirates) e all'azzurro Giacomo Nizzolo (Israel-Premier Tech Pro Cycling). In top-10 anche gli italiani Alberto Dainese, settimo, e Simone Consonni, decimo. Lo spagnolo Juan PedroPerez (Trek-Segafredo) mantiene la magliadi leader della classifica generale. Domani appuntamento con la settima frazione, la Palmi-Scalea (Riviera dei Cedri) di 192 chilometri.– foto Image –(ITALPRESS).

