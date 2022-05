Come abbassare il colesterolo? Ecco alcuni rimedi (Di mercoledì 11 maggio 2022) Il colesterolo alto è un grasso presente nel sangue di fondamentale importanza per il benessere del nostro organismo a patto che rimanga in un range di valori normali. Quando invece si superano certe soglie, ci si espone maggiormente al rischio di malattie cardiovascolari. Ma cosa bisogna fare e quali sono i rimedi naturali per abbassare il colesterolo alto?Per prima cosa è bene limitare i grassi idrogenati o quelli di origine animale in particolare i salumi ma anche latte e derivati, tuorlo d’uovo.. Anche alimenti molto elaborati o raffinati vanno a incrementare i livelli di grassi nel sangue in seguito al metabolismo del nostro organismo. Il più delle volte non si pensa ad esempio che anche i carboidrati (raffinati) tendono ad alzare il colesterolo in quanto sono ad alto indice glicemico. Ci ... Leggi su quotidianodiragusa (Di mercoledì 11 maggio 2022) Ilalto è un grasso presente nel sangue di fondamentale importanza per il benessere del nostro organismo a patto che rimanga in un range di valori normali. Quando invece si superano certe soglie, ci si espone maggiormente al rischio di malattie cardiovascolari. Ma cosa bisogna fare e quali sono inaturali perilalto?Per prima cosa è bene limitare i grassi idrogenati o quelli di origine animale in particolare i salumi ma anche latte e derivati, tuorlo d’uovo.. Anche alimenti molto elaborati o raffinati vanno a incrementare i livelli di grassi nel sangue in seguito al metabolismo del nostro organismo. Il più delle volte non si pensa ad esempio che anche i carboidrati (raffinati) tendono ad alzare ilin quanto sono ad alto indice glicemico. Ci ...

