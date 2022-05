Cirino Pomicino consigliere di Mario Draghi: “Si faccia un partito suo per continuare a governare” (video) (Di mercoledì 11 maggio 2022) Marco Demarco ha intervistato Paolo Cirino Pomicino nel corso del programma Studio Mattina, in onda sull’emittente Canale 9, su quello che il politico, protagonista della prima Repubblica, ha definito “l’affanno della politica odierna”. Alla domanda del giornalista sul perché nel suo ultimo libro “Il grande inganno”, l’autore avesse inserito nell’elenco dei “buoni” due personaggi moderni come Greta Thunberg e Mario Draghi, ha spiegato che “negli ultimi 30 anni il Capitalismo finanziario ha creato solo disuguaglianze e la crisi del pianeta, che è stato saccheggiato”. Non resta, dunque, che appoggiare senza riserve le battaglie della giovane ambientalista. Pomicino e il premier Draghi: “Si faccia un partito suo” Su Mario ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 11 maggio 2022) Marco Demarco ha intervistato Paolonel corso del programma Studio Mattina, in onda sull’emittente Canale 9, su quello che il politico, protagonista della prima Repubblica, ha definito “l’affanno della politica odierna”. Alla domanda del giornalista sul perché nel suo ultimo libro “Il grande inganno”, l’autore avesse inserito nell’elenco dei “buoni” due personaggi moderni come Greta Thunberg e, ha spiegato che “negli ultimi 30 anni il Capitalismo finanziario ha creato solo disuguaglianze e la crisi del pianeta, che è stato saccheggiato”. Non resta, dunque, che appoggiare senza riserve le battaglie della giovane ambientalista.e il premier: “Siunsuo” Su...

