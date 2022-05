“Ci dovremo accontentare di una sconfitta onorevole”, i tifosi sono già disperati? (Di mercoledì 11 maggio 2022) I tifosi sono tendenzialmente ottimisti di natura e per questo motivo hanno fatto davvero scalpore certe dichiarazioni trovate su Twitter. Sale sempre di più l’ansia e la tensione per la finale di Coppa Italia tra Inter e Juventus, una di quelle partite che lascerà sicuramente coni il fiato sospeso i tifosi di entrambe le squadre, anche se gli umori sembrano davvero opposti, con il trofeo che sembra dover prendere sicuramente la strada di Milano e per questo motivo molti sostenitori bianconeri sono davvero infuriati per certe dichiarazioni. tifosi Juventus avviliti (Ansa Foto)Vincere la Coppa Italia è l’ultimo grande obbiettivo della Juventus per la prossima stagione, infatti i bianconeri hanno necessaria urgenza di non concludere l’annata senza trofei, cosa che non accade addirittura dal 2010-11, anno ... Leggi su juvedipendenza (Di mercoledì 11 maggio 2022) Itendenzialmente ottimisti di natura e per questo motivo hanno fatto davvero scalpore certe dichiarazioni trovate su Twitter. Sale sempre di più l’ansia e la tensione per la finale di Coppa Italia tra Inter e Juventus, una di quelle partite che lascerà sicuramente coni il fiato sospeso idi entrambe le squadre, anche se gli umori sembrano davvero opposti, con il trofeo che sembra dover prendere sicuramente la strada di Milano e per questo motivo molti sostenitori bianconeridavvero infuriati per certe dichiarazioni.Juventus avviliti (Ansa Foto)Vincere la Coppa Italia è l’ultimo grande obbiettivo della Juventus per la prossima stagione, infatti i bianconeri hanno necessaria urgenza di non concludere l’annata senza trofei, cosa che non accade addirittura dal 2010-11, anno ...

itstimetosimp : Ci dovremo accontentare solo di questo outfit, sempre meglio di niente ?? - alisa629095 : @TaniaAbela3 Ci dovremo accontentare di Nicola mi sa ?? - _its_celeste_ : @vaneisthenewme2 Ci dovremo accontentare di vederlo in TV, prima o poi ?? - irepoc85 : @eNo11 @gaetano_paola @angelo_a22 @giorgioz70 @MSpekled @ame0773 @GRealta @teo_acm @markorgull @ClaudioACM1899 ?? ..… - ClaudioPerdighe : @F1N1no @mike_fusco @SCUtweet @calciomercatoit Se gli Aruspici continuano cosi, io spero in Pogba. Come riserva di… -