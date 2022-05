Advertising

gippu1 : Carlo #Ancelotti nella leggenda del calcio: è il primo allenatore ad aver vinto tutti i 5 principali campionati al… - gippu1 : Tre finaliste UEFA di sei Paesi diversi non si avevano dal 1986-87: Coppa Campioni Porto (Portogallo)-Bayern Monac… - DiMarzio : .@FCBayern, la società non vuole cedere #Lewandowski - sportli26181512 : Bayern Monaco, UFFICIALE: soffiato un talento alla Juventus: Il Bayern Monaco ha soffiato alla Juventus il giovane… - Mirko799 : RT @Gio_Dusi: Il Bayern Monaco annuncia l'acquisto del classe 2006 Manuel Pisano dalla Juventus. Attaccante di 16 anni, già parte dell'Ita… -

Il tecnico italiano ex Cantù, Partizan e Bamberg è stato infatti colto da un malore che lo ho messo fuori gioco per il match disputato ieri sera dal suocontro l'Alba Berlino. Per l'...Manuel Neuer , portiere del, ha commentato la stagione dei bavaresi. Lui e i suoi compagni hanno conquistato il titolo di campioni di Germania. Nelle coppe, tuttavia, sono giunte solamente delusioni sia in patria ...il bomber polacco tramite il suo procuratore ha comunicato alla dirigenza del Bayern di voler andare al Barcellona Il Bayern Monaco, svela la Bild, fino allo scorso fine settimana ha provato a ...Dopo la pandemia però, la UEFA decise di disputare le final eight di Champions tutte a Lisbona. In quell'occasione a trionfare fu il Bayern Monaco di Hans Flick che si impose per 1-0 in finale sul PSG ...