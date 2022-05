Autostrada A2 | bus con scolaresca colpito da un pezzo di alluminio

Advertising

spacecyruz : bo raga comunque io sono stata la prima a prenotare con eventi in bus a bari letteralmente ho iniziato io questa no… - carnogallo : @staff_M_Fedriga @M_Fedriga Voglio proprio vedere quante ore in coda sotto al sole ci vorranno per arrivare a Milan… -

FrosinoneToday

Tu divertiti, al resto ci pensa Eventi in! E' ECONOMICO perché non dovrai spendere soldi per benzina, parcheggio,e hotel VIAGGI CON I FAN perché i Pullman sono riservati alle sole ...Incidente in tour per i PNL : nella giornata di domenica 8 maggio, unlegato alla tournée della band francese si è schiantato mentre percorreva l'A11. In seguito all' incidente , è ... Bus in panne in autostrada, bimbi fatti scendere e messi in salvo E' successo questa mattina. Un pezzo di metallo colpendo frontalmente il bus ha rotto il parabrezza. Paura per le persone a bordo ...Tanta paura sull'A2 del Mediterraneo all'altezza dello svincolo di Campagna, un camion ha colpito un pezzo di alluminio presente sull'asfalto (probabilmente perso da un altro ...