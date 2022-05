ADL a cena con Fabian: addio imminente non è scontato, la situazione (Di mercoledì 11 maggio 2022) Repubblica – ADL a cena con Fabian: il patron cerca la soluzione per il rinnovo dello spagnolo. Aurelio De Laurentiis ha deciso di incontrare Fabian … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di mercoledì 11 maggio 2022) Repubblica – ADL acon: il patron cerca la soluzione per il rinnovo dello spagnolo. Aurelio De Laurentiis ha deciso di incontrare… L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

sscalcionapoli1 : Repubblica – ADL scende in campo e cena con Fabiàn: la missione del patron - SiamoPartenopei : Repubblica - ADL scende in campo e cena con Fabiàn: la missione del patron - tuttonapoli : Repubblkca - ADL scende in campo e cena con Fabiàn: la missione del patron - cagliostro58 : @armcopp Armandí, credevi di aver visto Fabian e Adl a cena insieme, ma il vino a volte fa brutti scherzi....Fabian… - MichilliLuca : @armcopp Non è vero, Fabian l’ho visto ieri sera a cena ad un famoso ristorante, senza ADL, ma bensì con la famiglia. -