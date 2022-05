2 per mille a favore delle associazioni culturali, question time con Franceschini (Di mercoledì 11 maggio 2022) ROMA – Si svolgerà oggi, mercoledì 11 maggio, alle ore 15 il question time trasmesso dalla Rai in diretta televisiva dall’Aula di Montecitorio, a cura di Rai Parlamento. Il ministro della cultura, Dario Franceschini, risponderà a interrogazioni sulle iniziative volte a rendere strutturale la misura della destinazione del 2 per mille dell’Irpef a favore delle associazioni culturali (Di Giorgi – PD); sulle iniziative volte alla tutela e alla valorizzazione di Castel dell’Ovo di Napoli, nell’ambito di un più ampio intervento a favore del «Borgo marinari» (De Lorenzo – LeU); sule iniziative per la revoca della proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico dell’«ambito paesaggistico del bacino del torrente Arrone», in provincia ... Leggi su lopinionista (Di mercoledì 11 maggio 2022) ROMA – Si svolgerà oggi, mercoledì 11 maggio, alle ore 15 iltrasmesso dalla Rai in diretta televisiva dall’Aula di Montecitorio, a cura di Rai Parlamento. Il ministro della cultura, Dario, risponderà a interrogazioni sulle iniziative volte a rendere strutturale la misura della destinazione del 2 perdell’Irpef a(Di Giorgi – PD); sulle iniziative volte alla tutela e alla valorizzazione di Castel dell’Ovo di Napoli, nell’ambito di un più ampio intervento adel «Borgo marinari» (De Lorenzo – LeU); sule iniziative per la revoca della proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico dell’«ambito paesaggistico del bacino del torrente Arrone», in provincia ...

Advertising

SalaLettura : RT @Amelie84044597: The Rosetta Project ? Per evitare l'estinzione delle lingue umane. Un disco in lega di nichel su cui sono riusciti a r… - semprelibri : RT @Amelie84044597: The Rosetta Project ? Per evitare l'estinzione delle lingue umane. Un disco in lega di nichel su cui sono riusciti a r… - Ematheanswer : RT @BillyZanne: Totti entra in banca: 'Mi dia mille euro dal mio conto, non ho documenti ma sono Totti, guardi qua' e inizia a palleggiar… - Lopinionista : 2 per mille a favore delle associazioni culturali, question time con Franceschini - MentaMentina : Quando vedete in autostrada un camion dietro di voi che fa i fari, anche voi iniziate a pensare che la vostra macc… -