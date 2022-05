Vieri: “Milan favorito per Scudetto, ma Inter in corsa. Vlahovic miglior attaccante, prima di andare alla Juventus” (Di martedì 10 maggio 2022) “Il Milan è favorito ma l’Inter è ancora in corsa. Può ancora succedere di tutto. L’Atalanta è in grado di vincere contro chiunque, specie in trasferta. E Inzaghi stia attento al Cagliari, che sarà indemoniato per la salvezza”. Così Christian Vieri nel commentare gli ultimi 180? di corsa Scudetto tra le due formazioni meneghine. A La Gazzetta dello Sport, inoltre, “Bobo” ha assegnato gli Oscar del campionato, ruolo per ruolo: “Portiere: Maignan, un fenomeno. Difensore: Bremer, una iena, ti spacca in due. Centrocampista: Brozovic, una crescita incredibile. attaccante: Vlahovic, ma prima di andare alla Juventus”. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 10 maggio 2022) “Ilma l’è ancora in. Può ancora succedere di tutto. L’Atalanta è in grado di vincere contro chiunque, specie in trasferta. E Inzaghi stia attento al Cagliari, che sarà indemoniato per la salvezza”. Così Christiannel commentare gli ultimi 180? ditra le due formazioni meneghine. A La Gazzetta dello Sport, inoltre, “Bobo” ha assegnato gli Oscar del campionato, ruolo per ruolo: “Portiere: Maignan, un fenomeno. Difensore: Bremer, una iena, ti spacca in due. Centrocampista: Brozovic, una crescita incredibile., madi”. SportFace.

Advertising

Gazzetta_it : Esclusiva con Bobo Vieri: 'Milan favorito, ma l’Inter è ancora in corsa. La Juve? Fortissima, ma...' #SerieA - sportface2016 : #Vieri: '#Milan favorito per lo #scudetto, ma l'#Inter rimane in corsa. #Vlahovic miglior attaccante del campionato… - 100x100Napoli : Vieri: “Il Napoli non è inferiore a Inter e Milan” - TV7Benevento : Calcio: Vieri, 'Milan favorito per il titolo, Inter ancora in corsa' - - apardi63 : Oltre al titolo invisibile in prima pagina (dove si parla di Mou), la Gazzetta dedica pagina 16 al posticipo che va… -