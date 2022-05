Uomini e Donne, amata ex corteggiatrice è incinta per la prima volta (Di martedì 10 maggio 2022) A Uomini e Donne è diventata famosa come corteggiatrice di Marco Cartasegna, il tronista che la scelse ma stette con lei appena qualche settimana prima di rompere per fidanzarsi, un paio di mesi dopo, con Soleil Sorge. Stiamo parlando di Federica Benincà, la studentessa torinese che dopo la delusione ricevuta da Cartasegna ha subito trovato l’amore con il calciatore Ettore Gliozzi. E proprio lui tra soli quattro mesi la renderà mamma per la prima volta. A dare la notizia è stata la stessa Federica sul suo profilo Instagram dove ha pubblicato una dolcissima foto in cui il compagno le bacia il pancione accompagnandola con queste dolcissime parole: “Sorpresa! Abbiamo aspettato a dare la notizia perché sono stati 5 mesi davvero duri, ma finalmente possiamo gridarlo al mondo: mamma e papà ... Leggi su anticipazionitv (Di martedì 10 maggio 2022) Aè diventata famosa comedi Marco Cartasegna, il tronista che la scelse ma stette con lei appena qualche settimanadi rompere per fidanzarsi, un paio di mesi dopo, con Soleil Sorge. Stiamo parlando di Federica Benincà, la studentessa torinese che dopo la delusione ricevuta da Cartasegna ha subito trovato l’amore con il calciatore Ettore Gliozzi. E proprio lui tra soli quattro mesi la renderà mamma per la. A dare la notizia è stata la stessa Federica sul suo profilo Instagram dove ha pubblicato una dolcissima foto in cui il compagno le bacia il pancione accompagnandola con queste dolcissime parole: “Sorpresa! Abbiamo aspettato a dare la notizia perché sono stati 5 mesi davvero duri, ma finalmente possiamo gridarlo al mondo: mamma e papà ...

