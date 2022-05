Uno spin-off di Ozark è possibile? “La serie è ancora richiesta” (Di martedì 10 maggio 2022) I fan hanno detto addio alla famiglia Byrde, ma un potenziale spin-off di Ozark potrebbe essere all’orizzonte. Lo showrunner Chris Mundy ne è sicuro. In una recente intervista con TVLine a proposito dei suoi piani futuri per la serie tv di Netflix, ha sottolineato come Ozark sia un titolo ancora molto richiesto. E in effetti, Mundy ha ammesso di aver già discusso di un possibile spin-off con la produzione. “È sicuramente qualcosa di cui le persone hanno parlato un sacco”, ha detto Mundy. “Non c’è niente di definitivo. Siamo fortunati che la gente sembri apprezzare davvero lo spettacolo, quindi ovviamente ci sarà un certo interesse”. Prima del gran colpo di scena nel finale di serie, in cui uno dei personaggi principali è stato ucciso, i fan ... Leggi su optimagazine (Di martedì 10 maggio 2022) I fan hanno detto addio alla famiglia Byrde, ma un potenziale-off dipotrebbe essere all’orizzonte. Lo showrunner Chris Mundy ne è sicuro. In una recente intervista con TVLine a proposito dei suoi piani futuri per latv di Netflix, ha sottolineato comesia un titolomolto richiesto. E in effetti, Mundy ha ammesso di aver già discusso di un-off con la produzione. “È sicuramente qualcosa di cui le persone hanno parlato un sacco”, ha detto Mundy. “Non c’è niente di definitivo. Siamo fortunati che la gente sembri apprezzare davvero lo spettacolo, quindi ovviamente ci sarà un certo interesse”. Prima del gran colpo di scena nel finale di, in cui uno dei personaggi principali è stato ucciso, i fan ...

