Ucraina: Macron ha scelto il Big Business, mentre Draghi vola a Washington (Di martedì 10 maggio 2022) Osservando i recenti passi di Emmanuel Macron, le fils ainé (ossia primogenito, dunque prediletto) della Banca (e della Massoneria) francese, si potrebbe desumere che qualcosa stia maturando nella percezione relativa all’invasione putiniana dell’Ucraina nell’intelletto complessivo della comunità internazionale degli affari. Ambiente nei cui confronti il titolare del semestre di presidenza d’oltralpe nell’Unione europea mantiene una particolare sintonia. Il cambiamento di clima che – tuttavia – ben 13 paesi membri su 27 dimostrano di non aver ancora avvertito e tantomeno compreso. La svolta contenuta nell’affermazione Macroniana che “l’Europa appoggia Kiev ma non è in guerra con Mosca”, più ancora del vago riferimento visionario alla creazione di un circuito esterno all’Ue sotto forma di “Comunità politica europea”, che associ i paesi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 10 maggio 2022) Osservando i recenti passi di Emmanuel, le fils ainé (ossia primogenito, dunque prediletto) della Banca (e della Massoneria) francese, si potrebbe desumere che qualcosa stia maturando nella percezione relativa all’invasione putiniana dell’nell’intelletto complessivo della comunità internazionale degli affari. Ambiente nei cui confronti il titolare del semestre di presidenza d’oltralpe nell’Unione europea mantiene una particolare sintonia. Il cambiamento di clima che – tuttavia – ben 13 paesi membri su 27 dimostrano di non aver ancora avvertito e tantomeno compreso. La svolta contenuta nell’affermazioneiana che “l’Europa appoggia Kiev ma non è in guerra con Mosca”, più ancora del vago riferimento visionario alla creazione di un circuito esterno all’Ue sotto forma di “Comunità politica europea”, che associ i paesi ...

