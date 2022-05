Ucraina: Kiev, 'morti 26.000 soldati russi, distrutti 1170 tank' (Di martedì 10 maggio 2022) Ammonterebbero a 26.000 le perdite fra le fila russe dal giorno dell'attacco di Mosca all'Ucraina, lo scorso 24 febbraio. Lo rende noto il bollettino quotidiano dello Stato Maggiore delle Forze Armate ucraine, appena diffuso su Facebook, che riporta cifre che non è possibile verificare in modo indipendente. Secondo il resoconto dei militari ucraini,... Leggi su tvsette (Di martedì 10 maggio 2022) Ammonterebbero a 26.000 le perdite fra le fila russe dal giorno dell'attacco di Mosca all', lo scorso 24 febbraio. Lo rende noto il bollettino quotidiano dello Stato Maggiore delle Forze Armate ucraine, appena diffuso su Facebook, che riporta cifre che non è possibile verificare in modo indipendente. Secondo il resoconto dei militari ucraini,...

Advertising

MediasetTgcom24 : Concerto improvvisato degli #U2 nella metropolitana di #Kiev. Bono e The Edge hanno duettato con la band ucraina… - lucianonobili : Che bellissima sorpresa il concerto improvvisato degli #U2 nella metropolitana di #Kiev. Emozione pura per il duett… - Agenzia_Ansa : UCRAINA I Il premier canadese Justin Trudeau è a Irpin, alle porte di Kiev. 'È venuto a per vedere tutti gli orrori… - codeghino10 : RT @Agenzia_Ansa: UCRAINA | Le truppe russe hanno distrutto con un missile il Monastero di San Giorgio della Santa Dormizione di Svyatogors… - sisifo1965 : RT @busettodavide: Mosca e Kiev si scambiano l' accusa di essere nazista. Molto banalmente durante il nazismo in #Germania il partito comun… -