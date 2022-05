Trasferimenti di società in Bulgaria, in quattro fanno scena muta davanti al gip (Di martedì 10 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Sono iniziati questa mattina al Tribunale di Benevento gli interrogatori di garanzia, dinanzi al gip Gelsomina Palmieri, di alcune delle persone colpite nell’ambito dell’inchiesta sul trasferimento di società in Bulgaria. Un’evasione fiscale di circa 69 milioni di euro scoperta dalla Guardia di Finanza al termine di indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Benevento, che ha accertato presunti reati per bancarotta fraudolenta, associazione a delinquere e falso commessi in numerose città bulgare sotto la regia di una associazione criminale beneventana. Oggi sono stati sentiti i tre imprenditori Giuseppe, Alessandro e Lorenzo Ciccopiedi, difesi dagli avvocati Andrea De Longis e Matteo De Longis, Cosimo Aquino (avvocato De Longis) e Bruno Fragnito 62 anni, di Benevento, difeso dall’avvocato Vittorio ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 10 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Sono iniziati questa mattina al Tribunale di Benevento gli interrogatori di garanzia, dinanzi al gip Gelsomina Palmieri, di alcune delle persone colpite nell’ambito dell’inchiesta sul trasferimento diin. Un’evasione fiscale di circa 69 milioni di euro scoperta dalla Guardia di Finanza al termine di indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Benevento, che ha accertato presunti reati per bancarotta fraudolenta, associazione a delinquere e falso commessi in numerose città bulgare sotto la regia di una associazione criminale beneventana. Oggi sono stati sentiti i tre imprenditori Giuseppe, Alessandro e Lorenzo Ciccopiedi, difesi dagli avvocati Andrea De Longis e Matteo De Longis, Cosimo Aquino (avvocato De Longis) e Bruno Fragnito 62 anni, di Benevento, difeso dall’avvocato Vittorio ...

