Torta fredda alla vaniglia | ottima per tutte le occasioni | farai un figurone!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di martedì 10 maggio 2022) È ormai risaputo che spesso le torte più semplici sono quelle più buone. Per questo qui di seguito troverai unasquisita fatta con ingredienti semplici ma che ti farà venire letteralmente l’acquolina in bocca. Questafatta con farina, latte, zucchero e formaggio fresco diventerà uno dei tuoi dolci preferiti. 1° fase Per realizzare la base occorrono: 100 gr di farina 8 gr di zuccheroto 1 cucchiaino di lievito per dolci 50 gr di zucchero 60 ml di olio 1 uovo 60 ml di latte Nella ciotola in cui abbiamo trasferito l’uovo aggiungiamo lo zucchero ed anche quelloto. Dopodiché mescoliamo con uno sbattitore manuale e versiamo il latte e l’olio per poi riprendere a mescolare. Successivamente versiamo la farina setacciata insieme al lievito e, dopo aver amalgamato con energia, selezioniamo uno ...