Advertising

Il Veggente

L'ammissione di Jannikha spiazzato un po' tutti, non fosse altro per la 'leggerezza' con ... Abbiamo scoperto, così, che il numero 2 d'Italia è uno. 'L'account a Sky non è mio - ha ...L'ammissione di Jannikha spiazzato un po' tutti, non fosse altro per la 'leggerezza' con ... Abbiamo scoperto, così, che il numero 2 d'Italia è uno. 'L'account a Sky non è mio - ha ... Sinner scroccone: l'ammissione che sorprende Sinner vuota il sacco e rivela un segreto inconfessabile. Ecco che cosa ha combinato il tennista e perché non ce lo saremmo mai aspettati.