Serie A: dieci squalificati per un turno. Ammende anche a Fenucci e Tare (Di martedì 10 maggio 2022) Sono dieci, tutti per un turno, i calciatori squalificati dal giudice sportivo in Serie A dopo le gare dell'ultimo turno di campionato. Si tratta di Radunovic (Cagliari), Amrabat (Fiorentina), Mancini (Roma), Bohinen, Ribery (Salernitana), Kyriakopoulos (Sassuolo), Bastoni (Spezia), Singo (Torino), Becao (Udinese), Faraoni (Verona). Tra i tecnici, un turno a Bressan (Cagliari). Tra le società, Ammende a Bologna, Milan, Salernitana (5.000 euro), Inter, Roma (4.000 euro), Verona (3.000 euro). Tra i dirigenti, ammenda di 10.000 euro per Fenucci (Bologna) per aver rivolto frasi offensive nei confronti dell'arbitro Marinelli e 5.000 euro per Tare (Lazio) per aver contestato, al termine del primo tempo, l'arbitro Massa. SportFace.

