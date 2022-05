Senato | Crucioli | ' nasce gruppo C A L '

(Di martedì 10 maggio 2022) Roma, 10 mag. (Adnkronos) - "Da oggi Cal esplicita anche nel nome la presenza di più componenti, assumendo la denominazione di C.A.L. - ALTERNATIVA - PC - IDV". Così Mattia, capoaldi Cal-Alternativa-Pc-Idv. “Ilappena costituito al, denominato C.A.L. (Costituzione, Ambiente e Lavoro), federa componenti formate da partiti di opposizione già presenti in Parlamento oltre ari indipendenti, ma comunque accomunati dalla sfiducia al governo Draghi e dalla contrarietà all'intervento dell'Italia nel conflitto in Ucraina”, spiega. Ilè appena nato e già alcuni consiglieri regionali hanno fatto richiesta di adesione.

