Scamacca alla Juventus tutto fatto, ecco le cifre: non è troppo? (Di martedì 10 maggio 2022) Non solo il post Dybala; la Juventus potrebbe aver bisogno di un altro attaccante e la società ha individuato in Scamacca il profilo giusto. La Juventus, in ottica mercato, dovrà rinforzare anche il reparto offensivo; oltre al vice Dybala (la Joya, al termine della stagione, andrà via a parametro zero) il rischio è quello di dover portare alla corte di Allegri un altro centravanti. Preoccupano, infatti, le situazione di Morata e Kean. Il primo, di proprietà dell’Atletico Madrid, deve essere riscattato ma la società bianconera vuole uno sconto rispetto al prezzo inizialmente concordato con il club spagnolo. Per quanto riguarda l’attaccante azzurro il suo rendimento non sta convincendo e, in estate, non è esclusa una cessione. ecco perché potrebbe servire un’altra punta con Scamacca ... Leggi su juvedipendenza (Di martedì 10 maggio 2022) Non solo il post Dybala; lapotrebbe aver bisogno di un altro attaccante e la società ha individuato inil profilo giusto. La, in ottica mercato, dovrà rinforzare anche il reparto offensivo; oltre al vice Dybala (la Joya, al termine della stagione, andrà via a parametro zero) il rischio è quello di dover portarecorte di Allegri un altro centravanti. Preoccupano, infatti, le situazione di Morata e Kean. Il primo, di proprietà dell’Atletico Madrid, deve essere riscattato ma la società bianconera vuole uno sconto rispetto al prezzo inizialmente concordato con il club spagnolo. Per quanto riguarda l’attaccante azzurro il suo rendimento non sta convincendo e, in estate, non è esclusa una cessione.perché potrebbe servire un’altra punta con...

Advertising

CalcioPillole : Il #Napoli sta fiutando i potenziali sostituti di #Osimhen, e in cima alla lista partenopea svetta il nome di Gianl… - AleCat_91 : RT @orcamadosca: ??????#ESCLUSIVA:Prime immagini di #Scamacca alla #Fiorentina?????? Fonte:@AleCat_91 - TidyTuanzebe : @htomufc penne alla scamacca - orcamadosca : ??????#ESCLUSIVA:Prime immagini di #Scamacca alla #Fiorentina?????? Fonte:@AleCat_91 - nicola_lucchi : Se non guardate le partite dell' @OfficialASRoma non potete capire quanto sposti avere un #abraham in campo.. ovunq… -