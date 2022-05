Nuova rotonda in A4 | al via i lavori da mercoledì

(Di martedì 10 maggio 2022) Bergamo. Iniziano iper la rotatoria A4, con conseguenti prime modifiche alla viabilità previste per la realizzazione del cantiere. “La sistemazione del rondò A4 è una svolta storica per la città , attesa da decenni e forse proprio dall’apertura del rondò stesso, dal momento che furono chiari da subito i limiti dell’assetto esistente. L’intervento migliorerà la sicurezza di tale snodo e la sua funzionalità, riducendo incidenti e code. L’effetto benefico sarà sulle vie di comunicazione principali, ma anche sulla città e sui quartieri limitrofi, spesso usati oggi per evitare i rischi e i disagi del rondò. L’intervento è inoltre un ulteriore tassello nel ridisegno completo dei punti critici della circonvallazione cittadina, insieme aiin corso al rondò delle valli e a quelli imminenti per il nodo di Pontesecco, oltre a quelli già conclusi ...

Organizzata una tavola rotonda da Banca Generali che punta a disegnare i nuovi sviluppi tecnologici e la capacità d… Baiso inaugura la nuova rotonda, 'i calanchi ora visibili da cinque diverse strade' Nuova rotonda via trani per ferrovia (Andria)

... via Leonardi Cattolica, Cavalleggeri d'Aosta, via Diocleziano, piazzale Tecchio, viaAgnano, ... in particolare, piazza del Plebiscito, via Caracciolo/Diaz, via Caracciolo/largo Sermoneta,...... lunedì mattina, allaa Mare di Senigallia. "Una propensione al miglioramento " ha ... ha svolto una relazione sul tema: "Regioni, imprese e ricerca: quale alleanza strategica per una... Variante Sr69, approvato il progetto per la nuova rotonda a Matassino. Raggiunto intanto un accordo con la ditta per il lotto di Pian di Rona Tiziana Nisini, sottosegretario di Stato al ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, ne ha parlato all’interno di ‘La flessibilità alla prova della nuova normalità ... Francesco Rotondi, ...Prenderanno il via lunedì 16 maggio i lavori per la realizzazione di nuovi marciapiedi, di una nuova pista ciclopedonale e di una rotatoria in via Zanzi e via Canossa a Cotignola. L’area interessata ...