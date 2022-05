Mariupol | cartoline dall' inferno

(Di martedì 10 maggio 2022)– A due mesi e mezzo'inizio'attacco russo in Ucraina,è la città che ha subito le maggiori devastazioni. Il nome della città evoca il suo retaggio greco e la devozione mariana dei suoi fondatori: qui, prima del 24 febbraio scorso, viveva circa mezzo milione di persone. Benché all'interno del complesso siderurgico Azovstal si trovi ancora asserragliato un certo numero di militari dell'esercito ucraino e del reggimento neonazista Azov, la battaglia dipuò considerarsi conclusa. Già alla fine di marzo, nel centro portuale e siderurgico affacciato sul Mare d'Azov le forze ucraine si trovavano completamente circondate senza la possibilità di ricevere sostegno o rifornimenti. Nonostante l'oltranzismo da parte ucraina, l'intera area urbana e suburbana di ...

