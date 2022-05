Manuel Bortuzzo | la mancata ospitata a Domenica In infiamma la Rai

Advertising

RealGossipland : Il papà di Manuel Bortuzzo shock: nuova intervista contro Lulù DETTAGLI QUI - RealGossipland : Il fratello di Manuel si sbilancia raccontando alcuni episodi contro Lulù Selassiè LEGGI QUI… - Honolul62444404 : Lei ballando sulla tomba di Manuel Bortuzzo ora che esiste solo Samuel Bertuzzo - infoitcultura : Mara Venier e la mancata ospitata di Manuel Bortuzzo, “un programma non è proprietà privata dove… - UrsulaRastelli : Manuel Bortuzzo -

I vertici Rai non hanno esattamente preso con leggerezza la querelle che ha visto in queste ore confrontarsi Mara Venier e. La conduttrice veneta è stata infatti bacchettata pubblicamente via social per il suo comportamento. Come saprete, domenica scorsa la Venier ha scelto di non ospitare (all'ultimo ...sempre più vicino all' ex . Dopo l'addio chiacchierato con Lulù Selassiè , il nuotatore 22ene guarda la prima del suo film , quello che racconta la sua storia, 'Rinascere' , in onda su ...Dopo la fine della love story con Manuel Bortuzzo, un nuovo impegno e una nuova stimolante avventura potrebbe essere la maniera migliore per dimenticare la delusione. Katia Ricciarelli dal Grande ...Non accenna a spegnersi la polemica sulla mancata ospitata di Manuel Bortuzzo da Mara Venier alla puntata di “Domenica In” dell’8 maggio. Sì, perché l’assenza dell’ospite – comunicata qualche ora ...