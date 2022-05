‘La Fagianata’ di Riccardo Magrini: “Nibali non me l’aspettavo, spero in Ciccone. Fortunato è da fughe” (Di martedì 10 maggio 2022) SI E’ MATERIALIZZATO LO SCENARIO B, QUELLO DELLA FUGA Ora sono contenti gli uomini di classifica, la maglia rosa non la voleva nessuno. L’ha presa la Trek-Segafredo, che ha avuto una buona risposta anche con Ciccone, di sicuro fa bene al morale. La Bora si è confermata una bella squadra, erano in tre con i migliori e Kämna ha vinto la tappa. IL RITIRO DI MIGUEL ANGEL LOPEZ C’erano troppi ‘se’ su Lopez. Ho parlato con il dottore della squadra. Ha una infiammazione alla coscia sinistra, che poi si ripercuote anche sull’anca. Si tratta però di un problema regresso, che risale addirittura alla prima esperienza di Lopez con l’Astana (dunque prima che andasse alla Movistar, ndr). Non riescono a capire il motivo. Oggi voleva già ritirarsi all’inizio della tappa, infatti era andato all’ammiraglia. La caduta di Noto non c’entra nulla, si sarebbe ritirato lo stesso. LA SPAGNA ... Leggi su oasport (Di martedì 10 maggio 2022) SI E’ MATERIALIZZATO LO SCENARIO B, QUELLO DELLA FUGA Ora sono contenti gli uomini di classifica, la maglia rosa non la voleva nessuno. L’ha presa la Trek-Segafredo, che ha avuto una buona risposta anche con, di sicuro fa bene al morale. La Bora si è confermata una bella squadra, erano in tre con i migliori e Kämna ha vinto la tappa. IL RITIRO DI MIGUEL ANGEL LOPEZ C’erano troppi ‘se’ su Lopez. Ho parlato con il dottore della squadra. Ha una infiammazione alla coscia sinistra, che poi si ripercuote anche sull’anca. Si tratta però di un problema regresso, che risale addirittura alla prima esperienza di Lopez con l’Astana (dunque prima che andasse alla Movistar, ndr). Non riescono a capire il motivo. Oggi voleva già ritirarsi all’inizio della tappa, infatti era andato all’ammiraglia. La caduta di Noto non c’entra nulla, si sarebbe ritirato lo stesso. LA SPAGNA ...

