La Corea del Sud ha un nuovo presidente, Yoon Suk - yeol (Di martedì 10 maggio 2022) Il nuovo presidente della Corea del Sud Yoon Suk - yeol saluta dalla macchina la folla che lo aspetta per le strade di Seul, dopo aver prestato giuramento davanti all'Assemblea nazionale.

In Corea del Nord è scattato un lockdown senza spiegazioni

Kim Jong-un a Putin: "Solidali con il popolo russo" Anche il leader della Corea del Nord, Kim Jong-un, si schiera a favore di Vladimir Putin, mostrando solidarietà con la Russia. La guerra in Ucraina è un argomento che ha ormai monopolizzato il dibattito internazionale.

La Corea del Sud ha un nuovo presidente, Yoon Suk-yeol Milano, 10 mag. (askanews) - Il nuovo presidente della Corea del Sud Yoon Suk-yeol saluta dalla macchina la folla che lo aspetta per le strade di Seul.