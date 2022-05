Irpef | rovinosa stangata | ecco i comuni in cui la tassa schizza alle stelle | quanto paghi in più

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 10 maggio 2022) È il momento di dare non di prendere, diceva qualche tempo fa Mario Draghi. Eppure, quando il premier si è trovato di fronte al bivio non ha avuto grandi esitazioni. Lo scostamento di bilancio, considerato anche il risveglio dello spread, è escluso. I soldi del Pnrr non si possono, almeno per ora, dirottare. Gli aiuti contro il caro bollette, peraltro insufficienti, si sono già mangiati tutte le risorse rastrellate nelle cosiddette pieghe del bilancio. Edallora che di fronte alla necessità di allargare lo scudo per iin difficoltà con i conti, secondo un modello già messo in atto per Napoli, Torino, Reggio Calabria e Palermo (che si beccano pure 2,67 miliardi stanziati nella finanziaria), il governo ha pensato bene di pescare ancora una volta nelle tasche dei contribuenti. Intendiamoci, non che i soldi pubblici arrivino da altre ...