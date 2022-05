Infortunio Pellegrini, l’esterno si allena: le ultime verso Juve-Inter (Di martedì 10 maggio 2022) Infortunio Pellegrini, il terzino bianconero si allena con il gruppo. Le ultime sulla sua presenza mercoledì per Juve-Inter Pellegrini ha preso parte regolarmente all’allenamento di rifinitura alla vigilia di Juve Inter, finale di Coppa Italia in programma domani all’Olimpico di Roma. l’esterno italiano aveva saltato l’ultima partita contro il Genoa dopo la dolorosa botta in allenamento ricevuta una settimana fa che gli aveva provocato una distorsione alla caviglia. Pellegrini si giocherà il posto da titolare con Alex Sandro, vista l’assenza di De Sciglio per squalifica. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 10 maggio 2022), il terzino bianconero sicon il gruppo. Lesulla sua presenza mercoledì perha preso parte regolarmente all’mento di rifinitura alla vigilia di, finale di Coppa Italia in programma domani all’Olimpico di Roma.italiano aveva saltato l’ultima partita contro il Genoa dopo la dolorosa botta inmento ricevuta una settimana fa che gli aveva provocato una distorsione alla caviglia.si giocherà il posto da titolare con Alex Sandro, vista l’assenza di De Sciglio per squalifica. L'articolo proviene da Calcio News 24.

