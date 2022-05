Il professore di Lecce denunciato che chiamava “orsacchiotte” le sue studentesse (Di martedì 10 maggio 2022) Le presunte molestie di un professore di un istituto superiore di Lecce finiscono nelle carte della Procura e in un’indagine interna della scuola, che ha avviato nei suoi confronti un procedimento disciplinare. È stata proprio la dirigente scolastica a presentare un esposto alle autorità basandosi sul racconto di due studentesse 16enni, che hanno detto di essere state chiamate “orsacchiotte” dall’insegnante. L’uomo era solito rivolgersi a loro con termini particolarmente affettuosi. Secondo quanto riporta l’edizione locale di Repubblica, il professore avrebbe anche lanciato sguardi allusivi nei loro confronti e si sarebbe strusciato sui banchi in maniera ambigua. Nella giornata di ieri si è svolto l’incidente probatorio davanti alla pm Simona Rizzo alla presenza della giudice per le indagini ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 10 maggio 2022) Le presunte molestie di undi un istituto superiore difiniscono nelle carte della Procura e in un’indagine interna della scuola, che ha avviato nei suoi confronti un procedimento disciplinare. È stata proprio la dirigente scolastica a presentare un esposto alle autorità basandosi sul racconto di due16enni, che hanno detto di essere state chiamate “” dall’insegnante. L’uomo era solito rivolgersi a loro con termini particolarmente affettuosi. Secondo quanto riporta l’edizione locale di Repubblica, ilavrebbe anche lanciato sguardi allusivi nei loro confronti e si sarebbe strusciato sui banchi in maniera ambigua. Nella giornata di ieri si è svolto l’incidente probatorio davanti alla pm Simona Rizzo alla presenza della giudice per le indagini ...

