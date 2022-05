Il Principe Carlo in Parlamento legge il Queen’s Speech. Prove da re per il figlio della Regina Elisabetta (Di martedì 10 maggio 2022) È stato definito un vero e proprio momento storico quanto accaduto oggi a Westminster; per la prima volta da più di 60 anni la Regina Elisabetta non ha presenziato all’inaugurazione del Parlamento per tenere il suo tradizionale Queen’s Speech, al suo posto è andato il Principe Carlo accompagnato dalla moglie Camilla e dal figlio il Principe William. Il Principe di Galles ha letto il Queen’s Speech prendendo, formalmente, il posto della sovrana bloccata a Windsor a causa di problemi di mobilità. La sovrana, che lo scorso aprile ha compiuto 96 anni, è reduce anche dal covid-19 che le avrebbe lasciato strascichi pesanti; non ha mancato di manifestare il suo disappunto ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 10 maggio 2022) È stato definito un vero e proprio momento storico quanto accaduto oggi a Westminster; per la prima volta da più di 60 anni lanon ha presenziato all’inaugurazione delper tenere il suo tradizionale, al suo posto è andato ilaccompagnato dalla moglie Camilla e dalilWilliam. Ildi Galles ha letto ilprendendo, formalmente, il postosovrana bloccata a Windsor a causa di problemi di mobilità. La sovrana, che lo scorso aprile ha compiuto 96 anni, è reduce anche dal covid-19 che le avrebbe lasciato strascichi pesanti; non ha mancato di manifestare il suo disappunto ...

