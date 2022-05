I 10 frutti più afrodisiaci del pianeta

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 10 maggio 2022) Icontengono un grande apporto di vitamine e sali minerali che aiutano ad avere energia e a sentirsi in salute. Spesso, quando sentiamo parlare di frutta afrodisiaca pensiamo solo ad una leggenda o ad una storia inventata a tavolino. Invece no. Esistono deiche grazie alle loro proprietà sono in grado di stimolare la passione e il desiderio. È stato recentemente dimostrato che alcuni, sia freschi che secchi, grazie alla presenza di componenti che agiscono in circuiti vascolari cerebrali, sono in grado di stimolare il desiderio sessuale. Se si vuole aggiungere un tocco di malizia e dissolutezza alla propria relazione, ecco qui un elenco deipiùdel. Quali sono ? Anacardi Litchi Granada Fichi Banane Mangostano Frutto della ...