(Di martedì 10 maggio 2022) Sconvolgente accusa nei confronti dell’ex gieffinadopo il Grande Fratello Vip: scoppia un nuovo scandalo a luci rosse L’ex gieffina(screenshot GF Vip)sono ormai diverse settimane che deve fare i conti con gli sviluppi della fine della sua storia con Manuel Bortuzzo. Il nuotatore ha infatti deciso di interrompere in modo definitivo il loro rapporto: una notizia che nessuno si aspettava, nemmeno la diretta interessata. La novità ha attirato anche l’attenzione di alcuni ex gieffini che hanno deciso di raccontare la loro versione. Tra questi c’è anche Maria Monsè che si è schierata totalmente dalla parte del nuotatore ed ha approvato la sua decisione. L’ex gieffina ha inoltre lanciato unassima accusa nei confronti della ...

Advertising

pensierounanime : @MIMANDIFUORI delle insinuazioni molto gravi su una ragazza che ora non mi sento di riscrivere per rispetto a lei???? - FedeInLoveWithM : Leggo cose da rabbrividire, insinuazioni gravi sparate a salve sulla base del nulla..onesta,ammiro ancor di più MC… - AlessioNobile15 : due giornate di squalifica e 20.000 euro di multa al tecnico della Roma Josè Mourinho le 'gravi insinuazioni nei co… -

DirettaNews.com

"Un sindaco, uscente e ricandidato, non può faree offese gratuite, neppure in campagna elettorale. Sabato pomeriggio, il candidato del ... Sono accuse. Cannito deve fare nomi e ...Uomini e Donne , Armando e lesu Alessandro Armando è tornato nuovamente a scontrarsi con Vicinanza, lasciando intendere che sia successo qualcosa al di fuori dello studio. ... Gravi insinuazioni su Lulù Selassié: “Fece una proposta particolare…”, retroscena vietatato ai minori Becciu ha smentito anche la «vergognosa accusa», la «gravissima insinuazione» di aver addirittura finanziato con i soldi della Segreteria di Stato false testimonianze contro il card Mi addolorava e co ...Nel corso di una conferenza stampa, i rappresentanti della Commissione di Helsinki, un'agenzia indipendente del Governo degli Stati Uniti, hanno sollevato gravi accuse contro la Svizzera. «È un aiutan ...