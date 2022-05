Ginnastica | il trio di acrobatica in Portogallo per la World Cup 2022

(Di martedì 10 maggio 2022) Ildifemminile della ‘GEA Le Ginnastiche’, composto da Alessandra Scarabottolo, Sabrina Cappelletti ed Elisa Marelli, è pronto ad esordire sulla pedana internazionale in occasione dellaCup di Maia, in, in programma da venerdì 13 a domenica 15 maggio. La delegazione azzurra sarà guidata dall’ufficiale di gara e referente nazionale di giuria Marco Palella, affiancato dalla tecnica Monica Casagrande, che segue le tre ginnaste nella società di Seveso. Si tratta, nella stagione agonisticache, lo scorso marzo, con le rappresentative sia junior che senior, erano stati impegnati a Baku in Azerbaijan, nel Campionato Mondiale e nellaAge Group Competition. SportFace.

