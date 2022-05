Forniture di gas e più spazio per negoziati Ue: il dossier di Draghi a Biden (Di martedì 10 maggio 2022) Il premier incontra il presidente Usa Joe Biden e parlerà anche dei sistemi militari d’avanguardia che il governo italiano potrebbe acquisire per alzare il livello tecnologico di difesa dell’Ucraina Leggi su corriere (Di martedì 10 maggio 2022) Il premier incontra il presidente Usa Joee parlerà anche dei sistemi militari d’avanguardia che il governo italiano potrebbe acquisire per alzare il livello tecnologico di difesa dell’Ucraina

Advertising

TgLa7 : La #Polonia ha iniziato a ricevere forniture di #gas russo dalla #Germania con un'inversione del flusso di metano l… - davegiramondo : RT @Corriere: Forniture di gas e più spazio per negoziati Ue: il dossier che Draghi porta a Washington - Corriere : Forniture di gas e più spazio per negoziati Ue: il dossier che Draghi porta a Washington - CardelliAc : RT @Michele02828265: L'Italia con #DRAGHI potrebbe diventare l'hub mediterraneo delle forniture di gas da AFRICA e M.O. per tutta l'Europa… - Michele02828265 : RT @Michele02828265: L'Italia con #DRAGHI potrebbe diventare l'hub mediterraneo delle forniture di gas da AFRICA e M.O. per tutta l'Europa… -