Dovrebbe dare l'esempio ma è lui ad essere ubriaco: poliziotti ubriaco uccide un ragazzino di 17 anni, a Treviso (Di martedì 10 maggio 2022) La vittima dell'incidente stradale è un 17enne trevigiano. Per il poliziotto in servizio alla Questura di Treviso, disposti i domiciliari. Un poliziotto di 28 anni, in servizio alla questura di Treviso, è stato arrestato per omicidio stradale in seguito ad un tragico incidente, avvenuto poco prima delle 22 di domenica 8 Maggio a Paese. Ha perso la vita un 17enne: Davide Pavan, di Morgano, piccolo comune della Marca. Davide PavanIl ragazzo, in sella al proprio scooter, è stato travolto dall'auto del poliziotto, in via Olimpia. Il provvedimento di arresto a domicilio è scattato dopo l'alcoltest, che ha evidenziato per l'agente, un tasso alcolico di circa 1.50: tre volte il limite di legge. Per il poliziotto quindi sono stati disposti i domiciliari. Sulla dinamica esatta dello schianto indagano i carabinieri che hanno ...

