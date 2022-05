‘Devo consegnare un pacco a tuo figlio’ : così malvivente adesca e truffa un 80enne (Di martedì 10 maggio 2022) Truffe agli anziani. Tornano purtroppo gli episodi di raggiro verso le persone più fragili che spesso sole e in buone fede finiscono nel mirino dei malviventi. Oltre alle finte chiamate dove il truffatore millanta di essere un parente della vittima, facendo pertanto leva sul legame sentimentale che li unisce, anche la truffa del pacco rappresenta uno dei raggiri che spesso coinvolgono le persone anziane. Non fa eccezione purtroppo la storia di un 80enne di Cisterna di Latina finito nel mirino dei truffatori denunciati, a seguito dell’indagine condotta dalla Polizia Locale, per truffa aggravata. Leggi anche: Roma, cinque imprenditori accusati di aver truffato 38 famiglie, ma il reato è ormai prescritto C’è un pacco in consegna: ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 10 maggio 2022) Truffe agli anziani. Tornano purtroppo gli episodi di raggiro verso le persone più fragili che spesso sole e in buone fede finiscono nel mirino dei malviventi. Oltre alle finte chiamate dove iltore millanta di essere un parente della vittima, facendo pertanto leva sul legame sentimentale che li unisce, anche ladelrappresenta uno dei raggiri che spesso coinvolgono le persone anziane. Non fa eccezione purtroppo la storia di undi Cisterna di Latina finito nel mirino deitori denunciati, a seguito dell’indagine condotta dalla Polizia Locale, peraggravata. Leggi anche: Roma, cinque imprenditori accusati di averto 38 famiglie, ma il reato è ormai prescritto C’è unin consegna: ...

