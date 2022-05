Da Camera ok a Pdl su base territoriale elezione Senato (Di martedì 10 maggio 2022) La Camera ha approvato con 212 a favore, 170 contrari la proposta di legge costituzionale per la modifica all'articolo 57 della Costituzione, in materia di base territoriale per l'elezione del Senato della Repubblica (C.2238-A).L`articolo 1 della proposta di legge, a prima firma Federico Fornaro di Leu, modifica il primo comma dell`articolo 57 della Costituzione che, nella vigente formulazione, stabilisce che il Senato è eletto "a base regionale" - fatti salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero - prevedendo che sia eletto "su base circoscrizionale". Il testo ora viene inviato al Senato. Leggi su ilfogliettone (Di martedì 10 maggio 2022) Laha approvato con 212 a favore, 170 contrari la proposta di legge costituzionale per la modifica all'articolo 57 della Costituzione, in materia diper l'deldella Repubblica (C.2238-A).L`articolo 1 della proposta di legge, a prima firma Federico Fornaro di Leu, modifica il primo comma dell`articolo 57 della Costituzione che, nella vigente formulazione, stabilisce che ilè eletto "aregionale" - fatti salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero - prevedendo che sia eletto "sucircoscrizionale". Il testo ora viene inviato al

