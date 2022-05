Covid, calano i pazienti in terapia intensiva. L’Oms: la strategia zero contagi non è sostenibile (Di martedì 10 maggio 2022) Sono 56.015 i nuovi contagi da Covid in Italia. Si registrano inoltre altri 158 morti. I casi totali salgono a 16.872.618 mentre le vittime sono in totale 164.731. L’incremento dei tamponi, rispetto a ieri, è +371.221 tamponi e il tasso di positività è al 15,08%. Covid, in calo i ricoveri In calo i ricoveri per Covid e i pazienti in terapia intensiva. Rispetto a ieri sono -156 i ricoverati con sintomi, in totale 8.579, mentre sono -5 i pazienti in terapia intensiva, complessivamente 358 con 35 ingressi del giorno. I dimessi e guariti sono in totale 15.624.915 mentre le persone in isolamento domiciliare sono 1.074.035 e il totale degli attualmente positivi è di 1.082.972 persone. Covid, ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 10 maggio 2022) Sono 56.015 i nuovidain Italia. Si registrano inoltre altri 158 morti. I casi totali salgono a 16.872.618 mentre le vittime sono in totale 164.731. L’incremento dei tamponi, rispetto a ieri, è +371.221 tamponi e il tasso di positività è al 15,08%., in calo i ricoveri In calo i ricoveri pere iin. Rispetto a ieri sono -156 i ricoverati con sintomi, in totale 8.579, mentre sono -5 iin, complessivamente 358 con 35 ingressi del giorno. I dimessi e guariti sono in totale 15.624.915 mentre le persone in isolamento domiciliare sono 1.074.035 e il totale degli attualmente positivi è di 1.082.972 persone., ...

