CasaPound in piazza a Roma: "Anpi vuole vietarci corteo" (Di martedì 10 maggio 2022) (Adnkronos) – "Anpi e sinistra chiedono che venga vietato il corteo di CasaPound a Roma il 28 maggio contro il governo Draghi. Manifestare è un nostro diritto in quanto padri e madri, lavoratori, studenti, disoccupati, imprenditori. In quanto parte di quel popolo italiano da loro dimenticato". Così su twitter Luca Marsella di CasaPound dopo la mobilitazione annunciata dalle realtà antagoniste contro il corteo del movimento in programma il 28 maggio a Roma. La manifestazione, di cui non si sa ancora il percorso, è "contro il governo, per l'Italia". "In questi due anni, da inizio pandemia, CasaPound è stata una delle poche, se non l'unica forza politica a scendere apertamente in campo contro lockdown, green pass e le misure inutili del governo, al ...

