Carnevali: "Scamacca e Raspadori? Vi svelo dove possono andare" (Di martedì 10 maggio 2022) L'amministratore delegato del Sassuolo Giovanni Carnevali ha parlato ai microfoni di Sky della situazione di Gianluca Scamacca e Giacomo Raspadori, attaccanti del Sassuolo sul taccuino anche del direttore sportivo del Napoli, Cristiano Giuntoli. I due gioiellini neroverdi fanno parte di quel gruppo di calciatori giovani del Sassuolo – molti dei quali italiani – che hanno trascinato la squadra in questa ultima stagione. Sia Scamacca che Raspadori sono molto ricercati dalle big, tra le quali anche il Napoli, e Carnevali ha affermato più di una volta di aver ricevuto richieste per i due, ma ci sono anche altri nomi che, se arrivasse l'offerta giusta, potrebbero salutare la squadra di Dionisi, uno su tutti Hamed Jr Traorè. Di seguito le parole di Carnevali: ...

