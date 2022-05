Carnevali: «Raspadori alle Juve? Non credo, Dionisi sicuro di restare» (Di martedì 10 maggio 2022) Le parole del Amministratore delegato del Sassuolo: «abbiamo qualche richiesta per i giocatori, non sarà facile tenere tutti» Giovanni Carnevali, AD del Sassuolo, è intervenuto ai microfoni di Calcio Totale su Rai Sport. Di seguito le sue dichiarazioni: «Raspadori va alla Juventus? Non credo, spero che rimanga con noi. Mister Dionisi resta senza ombra di dubbio. Anzi, è l’unico sicuro di rimanere. Vedremo: abbiamo qualche richiesta per i giocatori, non sarà facile tenere tutti ma vogliamo portare avanti il progetto». PRONOSTICI DI STAGIONE – «Per lo scudetto è difficile dire chi vince. Sulla Conference dico Roma, lo spero. Per la Champions, faccio il tifo per le italiane». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 10 maggio 2022) Le parole del Amministratore delegato del Sassuolo: «abbiamo qualche richiesta per i giocatori, non sarà facile tenere tutti» Giovanni, AD del Sassuolo, è intervenuto ai microfoni di Calcio Totale su Rai Sport. Di seguito le sue dichiarazioni: «va allantus? Non, spero che rimanga con noi. Misterresta senza ombra di dubbio. Anzi, è l’unicodi rimanere. Vedremo: abbiamo qualche richiesta per i giocatori, non sarà facile tenere tutti ma vogliamo portare avanti il progetto». PRONOSTICI DI STAGIONE – «Per lo scudetto è difficile dire chi vince. Sulla Conference dico Roma, lo spero. Per la Champions, faccio il tifo per le italiane». L'articolo proviene da Calcio News 24.

