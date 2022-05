Botte per i voti, genitori risarciranno (Di martedì 10 maggio 2022) Li punivano per i brutti voti a scuola, picchiandoli con una scopa e frustandoli con il cavo della corrente elettrica. Un comportamento che è costato al padre e alla madre, una coppia di origini ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 10 maggio 2022) Li punivano per i bruttia scuola, picchiandoli con una scopa e frustandoli con il cavo della corrente elettrica. Un comportamento che è costato al padre e alla madre, una coppia di origini ...

Botte per i voti, genitori risarciranno Il Tribunale ha inoltre stabilito che i due figli (un ragazzo di 16 anni e una ragazza di 12) vengano risarciti per le violenze subite con 10mila euro a testa. A darne notizia è oggi il quotidiano '...