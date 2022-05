Bitcoin in caduta libera: è la fine delle criptomonete? (Di martedì 10 maggio 2022) Crolla il mercato delle criptovalute, che segue a stretto giro la performance dell’azionario – il Nasdaq ha perdo quasi il 4% in un giorno – e delle materie prime, che continuano a scontare uno scenario macroeconomico più fosco per i mesi a venire. Una performance che non risparmia neanche l’obbligazionario ed i particolar modo il segmento dei sovereign, che vedono i rendimenti salire alle stelle. Il crollo Bitcoin Bitcoin, la più conosciuta fra le criptovalute, ha lasciato sul terreno l’11,5%, portandosi a 30.696 dollari ai minimi da agosto 2021. Stessa performance per Ethereum che crolla dell’11,6% a 2.266 dollar e per il Lite-coin che arretra di oltre il 16% a 79,72 dollari. Da considerare che il Bitcoin ha perso il 50% rispetto al massimo raggiunto sette mesi fae più in generale il mercato ... Leggi su quifinanza (Di martedì 10 maggio 2022) Crolla il mercatocriptovalute, che segue a stretto giro la performance dell’azionario – il Nasdaq ha perdo quasi il 4% in un giorno – ematerie prime, che continuano a scontare uno scenario macroeconomico più fosco per i mesi a venire. Una performance che non risparmia neanche l’obbligazionario ed i particolar modo il segmento dei sovereign, che vedono i rendimenti salire alle stelle. Il crollo, la più conosciuta fra le criptovalute, ha lasciato sul terreno l’11,5%, portandosi a 30.696 dollari ai minimi da agosto 2021. Stessa performance per Ethereum che crolla dell’11,6% a 2.266 dollar e per il Lite-coin che arretra di oltre il 16% a 79,72 dollari. Da considerare che ilha perso il 50% rispetto al massimo raggiunto sette mesi fae più in generale il mercato ...

