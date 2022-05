Verona-Milan 1-3, Maldini: “Squadra matura” | Serie A News (Di lunedì 9 maggio 2022) Paolo Maldini, direttore tecnico rossonero, ha parlato al termine di Verona-Milan 1-3. Le sue dichiarazioni nel post-partita del 'Bentegodi' Leggi su pianetamilan (Di lunedì 9 maggio 2022) Paolo, direttore tecnico rossonero, ha parlato al termine di1-3. Le sue dichiarazioni nel post-partita del 'Bentegodi'

Advertising

gippu1 : Sandro #Tonali è il primo calciatore della storia del #Milan a segnare una doppietta in serie A nel giorno del suo… - acmilan : ?? Read the romantic tale of #VeronaMilan in tonight's match report ?? - cmdotcom : #Milan, a #Verona l'ha vinta #Pioli. Lo #scudetto si decide domenica e l'Atalanta può farlo vincere all'#Inter… - kluivertbogarde : RT @acmattiam: Un applauso ai “guerrieri di Verona” parole e parole e l’unica cosa che han saputo fare è stata quella di urlare merda ai ba… - Maglia_DaCalcio : SERIE A - Milan, Zlatan Ibrahimovic prima di Verona: 'Si ricordano chi ha vinto Scudetti e Champions League' - Euro… -